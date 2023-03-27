طقس سادس أيام رمضان في المحافظات.. تحذيرات من ظواهر جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة وجود شبورة مائية فجرا على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات، والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع وجود نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات، مع طقس معتدل الحرارة نهارا، مائل إلى البرودة ليلا على محافظات السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس غدا في المحافظات ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وسجلت العظمى في القاهرة 26 درجة والصغرى 15 درجة، وتبلغ سرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات غدا

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية، تشهد تكون الشبورة المائية، وتسجل العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة وسرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، مع تكون الغيوم الجزئية.

وتسجل العظمى في جنوب الوجه البحري 26 درجة والصغرى 15 درجة مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية، فيما تبلغ سرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة.

وتنعدم ظاهرة الشبورة المائية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد، إذ يسود طقس مشمس معتدل الحرارة نهاراً دافئ ليلاً، وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 31 والصغرى 15 درجة.

وتشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية، وتسجل العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وتبلغ سرعة الرياح 18 كيلومترا في الساعة.