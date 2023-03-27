كل ما تريد معرفته عن تأشيرة الـ 5 سنوات بـ700 دولار لزيارة مصر.. طرحها قريبا

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، أن الحكومة المصرية وافقت وللمرة الأولى على استصدار تأشيرة سياحة لمصر متعددة الزيارة مدتها 5 سنوات بـ700 دولار، وذلك في إطار التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول العالم.

ولإلقاء الضوء على تأشيرة السياحة المتعددة الزيارات والتي تبلغ مدتها 5 سنوات، تقدم «الوطن» أسئلة وأجوبة عن تلك التأشيرة وفقا لما أعلنه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، من خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم للإعلان عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة في منح التأشيرات للسياح من مختلف دول العالم.

- متي يتم طرح تلك التأشيرة؟

- سيتم طرحها قريبا فور الانتهاء من بعض التفاصيل.

- كم مدة تلك التأشيرة؟

- مدة التأشيرة 5 سنوات ويسمح للسائح بزيارة مصر بها لأكثر من مرة في العام طوال مدة سريان التأشيرة.

- ما هو سعر التأشيرة؟

- سعر التأشيرة مبدئيا 700 دولار لمدة 5 سنوات ويمكن زيادة هذا السعر بعد فترة من طرح التأشيرة بعد دراسة الأمر اقتصاديا.

- ما الهدف من إطلاق هذه التأشيرة حاليا؟

- الهدف الرئيسي هو العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم وذلك تنفيذا لخطة الدولة في جذب 30 مليون سائح سنويا وتحقيق ايرادات 30 مليار دولار في السنة.

- هل سترفع هذه التأشيرة أعداد القادمين لمصر؟

- بالطبع سترفع من أعداد القادمين ولا سيما السياح الفرادى الذين يزورون مصر بشكل فردي دون مجموعات سياحية أو شركات سياحة أجنبية أو مصرية تنظم البرنامج.

- هل ستكون تلك التأشيرة متاحة لكل سائحي العالم؟

- ستكون متاحة فقط للسياح الذين يحصلون على تأشيرة إلكترونية لزيارة مصر وليس للسياح الذين يحصلون على تأشيرات الدخول باشتراطات معينة.

- هل هناك اشتراطات سنية للحصول على تلك التأشيرة؟

- سيتم الإعلان قريبا عن الشروط السنية والجنسيات المتاح لمواطنيها الحصول على تلك التأشيرة.