«ثقافة الشيوخ» تناقش السياحة الرقمية.. و«مسلم»: العالم يمر بتطور تكنولوجي رهيب

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب حول السياحة الرقمية واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في قطاع السياحة.

وأكد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، أن العالم يمر بتطور تكنولوجي رهيب في كل المجالات مشددا على اهمية مالتحول الرقمي والسياحة الرقمية.

وأكد «مسلم» متابعة اللجنة لملف التطور الرقمي لأنه ملف مفتوح والمجال ممتد والتطولات تفوق التوقعات ولا تتوقف فاليوم الحديث عن «الميتافرس» وغدا يمكن أن يكون هناك شيء جديد مختلف.

النائب علاء مصطفى: السياحة الرقمية أحد المنتحات المهمة في العالم

واستعرض النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ الاقتراح، مؤكدا أن السياحة الرقمية أحد المنتحات السياحية المهمة في العالم، وقال «مصطفى» إنه يمكن الآن من خلال زيارات افتراضية التعرف على الآثار وزيارة الأماكن السياحية بشكل مجسم وحتى بالصوت من خلال التقنيات الحديثة مثل «vr» أو غيرها، مشيرًا إلى أن الواقع الافتراضي أصبح مهما في السياحة، حيث يمكن استخدام كل البيانات عبر تطبيقات حديثة لزيارة والاطلاع على الحضارات ومعرفة الآثار والزيارات الافتراضية ورؤية حية وربما بالصوت والصورة مثل الميتافيرس.

وأضاف علاء مصطفى، أن مصر استخدمت عدة تجارب استعراض في الواقع الافتراضي والسياحة الرقمية واستخدام السياحة الرقمية في تعريف السائح مثل تجربة 360 درجة، واستقبال السائح واستخدام المنتجات السياحية من خلال تقنيات حديثة.

وأشار علاء مصطفى إلى أن التطبيقات التكنولوجية والسياحة الرقمية تزيد من كم فرص العمل، وليس تقليل فرص العمل، حيث تظهر فرص جديدة مثل المرشد السياحي الرقمي «أون لاين» من خلال خاصية 3d والتطبيقات الحديثة، مشيرا إلى أنه تم عمل تطبيق شاشات البوابة الإلكترونية إلى العالم الآخر بشرم الشيخ لعمل تواصل بين شخصين في مكان مختلف من العالم.

28 رحلة أو زيارة افتراضية

وأكد خالد شريف ، مساعد وزير السياحة والاثار للتحول الرقمي، اهتمام الوزارة بالسياحة الرقمية والتغيرات التكنولوجية، ما خلق أنماطا سياحية جديدة خاصة بعد أحداث كورونا، حيث تم تطوير موقع التنشيط السياحي وإطلاق موقع جديد للسياحة المصرية منذ شهرين.

وقال خالد شريف، إن الوزارة ضمت بالفعل 28 رحلة أو زيارة افتراضية للمواقع السياحية بتقنيات حديثة منها زيارة افتراضية لمقبرة توت عنخ آمون، موضحًا أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لديها محتوى رقمي لكل المعالم الأثرية تتاح في الرحلات الافتراضية، وتشجع القطاع الخاص للاستفادة من المحتوى الرقمي، مشيرا إلى استخدام رحلات افتراضية عبر تقنية الميتافرس بالتعاون مع شركة خاصة، وتم أيضا بالتنسيق المرشد الرقمي، ويتم بالتعاون مع المرشيدين السياحيين للشرح الرقمي والافتراض لمحتوى المتحف أو المعبد.

وأكد أنه لا يتم استخدام الرحلات الافتراضية بشكل موسع حتى لا تؤثر على الزيارة الحقيقية، ولكن لتشويق السائح للزيارة باستخدام تكنولوجيا وتجارب عديدة توحي للسائح أنه يجب أن يزور الأثر الحقيقي.

وأكدت أيتن فؤاد ممثل هيئة تنشيط السياحة اهتمام الهيئة بالتحول الرقمي ووجود أدوات رقمية تخاطب السائح، وهناك «أبليكشين» للحصول على المعلومة السياحية للسائح.

ومن جهته، أكد أحمد عادل نور، ممثل وزارة الاتصالات التعاون مع وزارة السياحة وتقديم التطبيقات التكنولوجية وهناك مشروعات عديدة

واقترح طارق تهامي على ممثلي وزارة السياحة الاهتمام بأفكار مبتكرة مثل وجود ألعاب إلكترونية على شكل فراعنة أو شخصيات فرعونية ومصرية مثل توت عنخ آمون.

فيما شدد النائب جيفارا الجافي على أن الزيارات الافتراضيية من خلال تقنية الـvr تساعد على زيادة عدد السياح ولا تؤثر على الزيارات الحقيقة، حيث تخلق جذبا وتشويقا أكبر وأنه لا تعارض بين الزيارات السياحية الفعلية والزيارات الافتراضية، واستشهد النائب علاء مصطفى بمسلسل «الصفارة» خلال بحث بطل المسلسل عن تطبيق عن السياحة الرقمية، وهو ما كان له أثر إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي حيث زادت عمليات البحث عن التطبيق.