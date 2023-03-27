«السياحة»: زيادة 250%في أعداد الإيطاليين الوافدين لمصر 2023

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر خلال شهري يناير وفبراير 2023 شهد ارتفاعا بأكثر من 30% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

زيادة أعداد السياح الألمان الوافدين لمصر 100%

ولفت في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري شهدت زيادة بمعدل 250% بالمقارنة بذات الفترة من عام 2022، مشيرا إلى أن أعداد السياح الألمان الذين قدموا لمصر خلال الـ 60 يوما الأولى من العام الجاري شهدت أيضا زيادة بمعدل 100% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من أمريكا وبولندا والتشيك وكازاخستان خلال شهري يناير وفبراير 2023، وشهدت أيضا زيادة بمعدل يقترب من الـ 100% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة لمصر هذا العام ستكون أعلى بكثير من التي زارتها خلال العام الماضي، منوها إلى أن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال عام 2022 بلغ نحو 11.7 مليون سائح.

الصين والهند تنعش المدن الثقافية والأثرية المصرية

وأوضح أن عودة الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول جنوب شرق أسيا خلال العام الجاري ولاسيما القادمة من الصين والهند ستنعش المدن الثقافية والأثرية المصرية وبخاصة الأقصر وأسوان والقاهرة وذلك في ضوء الطلب الكبير من تلك الدول على زيارة مصر، فضلا عن التيسيرات الكبيرة التي قدمتها مصر لمنح تأشيرات دخول مصر لسائحي تلك الدول فور وصولهم للمنافذ والمطارات المصرية.