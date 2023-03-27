بريطانيا وفرنسا تعلقان على الوضع في إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس سبنسر كليفرلي، إنه يجب أن تصل جميع الأطراف في إسرائيل لتسوية طويلة الأمد، مبينا ترحيبه بتعليق التعديلات القضائية في إسرائيل.

فيما أكدت الجمهورية الفرنسية، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أنها تتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية في إسرائيل، داعية السياسيين الإسرائيليين للامتناع عن أي تصرف يفاقم الأزمة، بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

وتشهد إسرائيل تظاهرات واسعة في ظل إقالة وزير الدفاع الرافض للتعديلات الدستورية على القضاء التي أعلنها رئيس وزراء إسرائيل.