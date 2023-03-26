رجال المدفعية الأوكرانيون ينهون التدريب على سلاح هاوتزر في بريطانيا

صرح النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني أولكسندر بافليوك، اليوم الأحد، بأن المجموعة الثانية من رجال المدفعية الأوكرانيين يكملون الدورة التدريبية لإتقان سلاح المدفعية ذاتية الدفع إيه أس 90 عيار 155 ملم على الأراضي البريطانية.

وقال بافليوك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، «يشارك أكثر من 1000 جندي بريطاني في البرنامج الذي يتم تشغيله في منشآت وزارة الدفاع البريطانية في الشمال الغربي والجنوب الغربي والجنوب الشرقي لبريطانيا العظمى».

إجراء التدريب على هاوتزر عيار 155 مم

وأوضح أنه يتم إجراء التدريب على هاوتزر عيار 155 مم سلاح مدفعي مدرع ذاتي الحركة في منشأة متخصصة تحت سيطرة المدرسة الملكية للمدفعية ويديرها ضباط وجنود من فوج المدفعية الملكي.

وأضاف النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني أولكسندر بافليوك أن القوات المسلحة الأوكرانية ممتنة لبريطانيا العظمى على دعمها ومساعدتها.

زيارة خاصة لكييف

وفي سياق منفصل، قال مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو، اليوم الأحد، أن الخبير العسكري الأمريكي البارز جون سبنسر، يقوم حاليا بزيارة كييف لبحث الأزمة الراهنة.

وكتب جيراشينكو عبر موقع تواصل الاجتماعي «تويتر» وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكيفنورم) الأوكران: «ناقشنا معركة كييف عام 2022، وبصفته خبيرًا في الحرب الحديثة ، يدرس جون التجربة العسكرية الأوكرانية في هذه الأزمة وكيف تم التغلب على عدو قوي للغاية نظرًا لكوننا في وضع غير مواتي».