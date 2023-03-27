بريطانيا تعتزم حظر «غاز الضحك»: تساهم في السلوك المعادي للمجتمع

أعلنت بريطانيا أنها تعتزم حظر مادة أكسيد النيتروجين التي تعرف بـ«غاز الضحك»، وتحظى بشعبية متزايدة في البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الاثنين.

غاز الضحك له تأثير نفسي وعصبي ويساهم في السلوك المعادي للمجتمع

من جهته، قال وزير الإسكان والمجتمعات المحلية البريطاني، مايكل غوف، إن أي شخص أتيحت له الفرصة للسير في حدائق مدننا الكبيرة قد رأى هذه العلب الفضية الصغيرة، مضيفا لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن المستخدمين لا يكتفون بتخريب الأماكن العامة فحسب، بل يتناولون أيضا مادة يمكن أن يكون لها تأثير نفسي وعصبي وتساهم في السلوك المعادي للمجتمع، مشيرا إلى سعي حكومته إلى جعل بيع هذه العبوات مسموحا فقط للأغراض المناسبة.

يستخدم أكسيد النيتروجين من المجتمع الطبي كمخدر

وفي الأساس، يستخدم أكسيد النيتروجين من المجتمع الطبي كمخدر، وأيضا في شفاطات المطبخ، وفي نوفمبر 2022، حذر مركز المراقبة الأوروبي للمخدرات والإدمان من زيادة مقلقة في الاستخدام الترفيهي لهذه المادة في مناطق معينة بأوروبا، إذ أن هذا الغاز له آثار نفسية على المدى القصير، وتظهر بعد ثلاث إلى أربع دقائق من استنشاقه.

وتزايدت شعبية هذا الغاز خاصة بين الشباب، وذلك بسبب سهولة توفيره وسعره المنخفض، وفي وقت سابق، أعلنت هولندا أنها حظرت حيازة وبيع أكسيد النيتروجين منذ الأول من يناير 2023.