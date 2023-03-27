المقرئ محمود كمال يبدع في تلاوة القرآن بمساجد باكستان.. بث عبر قناة «الناس»

تألق القارئ الشيخ محمود كمال النجار، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد حافظ آباد في باكستان بتلاوة خاشعة خلال إمامته الصلاة.

وتحت شعار سفراء دولة التلاوة، تنقل قناة الناس، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.