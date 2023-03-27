أمين الفتوى عبر قناة الناس: كفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين

قال الداعية الإسلامي أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين تكون بإطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، والمقصود بإطعام 10 مساكين ألا تزيد عن العشرة أشخاص.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة قناة «الناس»: «فلو قلنا إن إطعام المسكين يساوي 20 جنيها، وعليه إطعام 10 أشخاص ستكون التكلفة الإجمالية 200 جنيه، إلا أنه لا يجوز أن أوزع الـ200 على 20 فردا، فهذا تقليل من نصاب كل شخص، ولكن يجوز أن أرفع من الحد الأدنى وأعطي المسكين الواحد إطعامين أما العكس فلا يجوز».

إخراج الزكاة حبوبا أو أموالا

وعن إخراج الزكاة حبوبا أو أموالا أوضح أنه يجوز الوجهين، و«في هذا الزمن إخراجها مال أفضل، وعندما فرض النبي زكاة الفطر كان لعلة وقال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، يعني شوفوا مصلحة الفقير رايحة فين واعملوه، ولم نعد في زمن المقايضة وأصبحت الاحتياجات مختلفة».

تطوير قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.