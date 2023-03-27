«الإفتاء» لقناة الناس: هذه الأمور بين الزوجين قد تفسد الصوم

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصوم إمساك عن شهوتي البطن والفرج، لافتا إلى أن المبالغة في التقبيل أو المباشرة أمر مكروه.

وتابع وسام، خلال استضافته بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «التقبيل والمباشرة ممكن يؤدي إلى إفساد الصوم لأن الإنسان ممكن يقع في العلاقة الزوجية، لأنه غير قادر على إمساك نفسه، يعني اللي مش قادر يمسك نفسه يبقى التقبيل مكروه بالنسبة له، وهذا ليس معناه إن القبلة بين الزوجين أمر مكروه، لا؛ فهي أمر حسن ودليل مودة».

يذكر أن قناة الناس في شكلها الجديد انطلقت باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.