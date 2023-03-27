«الإفتاء» عبر قناة الناس: الشريعة الإسلامية لا تحب التشدد والتنطع

قال الداعية الإسلامي أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تتميز بأنها لا تحب التشدد، وهو ما يسميه الفقهاء «التنطع»، حتى أنه ورد حديث عن النبي بأنه قال: «من شدد على نفسه شدد الله عليه»، وأنه يحدث لهذه الأمة من الأحكام بقدر ما يحدثون.

تشديد وتشدد

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة قناة «الناس»: «أنت اللي بتصعب على نفسك، والنبي قال ذروني ما تركتكم، فسورة البقرة 286 آية فيها من الأحكام والقضايا الكثير، وقصة البقرة لا تكمل الصفحة ونصف من بدايتها إلى نهايتها، ومع ذلك سميت السورة بها، لما حصل فيها من تشديد وتشدد، في مسألة ذبح البقرة والتي سألوا عنها أكثر من مرة لذبحها ووضعت أمامهم شروط كثيرة».

تطوير قناة الناس

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.