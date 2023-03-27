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«الإفتاء» لـ«قناة الناس»: ارتجاع المريء لا يفطر

كتب:

شريف سليمان
08:35 م | الإثنين 27 مارس 2023
الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة قالت إنها حامل في الشهر الثالث، حيث تساءلت هل ارتجاع السوائل إلى المريء من المفطرات؟

وقال أمين الفتوى، خلال استضافته بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «الارتجاع لا يفطر لأنه غير متعمد، ومثله القيء، وإذا كان عن عمد فإنه يكون من المفطرات».

ارتجاع المريء لا يفطر

وأضاف: «ارتجاع المريء لا يفطر لأن الإنسان لا يملأ الفم ثم يعود مرة أخرى، حيث تصل المياه إلى الحلق، أي أنها من الجوف إلى الجوف، وبالتالي فإنه لا يفسد الصوم».

وكانت قناة الناس قد انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

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