«س و ج» كل ما تريد معرفته عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. مكافآت وفرص تعيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل حتى الآن إلى 52 مدرسة بـ14 محافظة «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، السويس، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، بورسعيد، الشرقية، قنا».

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، وجرى خلاله بدء الدراسة بـ3 مدارس فقط في محافظتي القاهرة والمنوفية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. حكومية مجانية

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ونظام الدراسة وشروط الالتحاق في السطور التالية:

- ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

هي مدارس نموذجية للتعليم الفني تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل سواء محليا أو دوليا.

- هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية خاصة أم حكومية؟

مدارس التكنولوجيا التطبيقية حكومية وتخضع جميعها لمجانية التعليم.

نظام الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

ما عدد سنوات الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

تختلف سنوات الدراسة من مدرسة لأخرى فيوجد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس تطبق نظام الـ3 سنوات، ومدارس أخرى تطبق نظام الـ5 سنوات.

- هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنين فقط؟

تختلف شروط القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة لأخرى؛ فمنها مدارس تتيح التقديم للبنين والبنات، وهي الأغلب ومنها تتيج التقديم للبنين فقط.

مكافآت وفرص تعيين لخريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- ما المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة.

- التدريب العملي خلال فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافأة مالية خلال فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانا.

- مما تتكون المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهي «العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي».

- ما شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

يجري تحديد درجة القبول سنويا بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد نتيجة الشهادة الإعدادية، ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.