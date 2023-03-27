«التعليم»: نستهدف الوصول إلى 420 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأت منذ 2018، اعتمدت على المهارات، التي يجب على الطالب اكتسابها ويحتاجها سوق العمل المحلى والدولي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في كافة التخصصات الموجودة في الاقتصاد الوطنى المصرى.

المدارس التكنولوجيا مجانية تقتصر فقط على مصاريف المدارس الحكومية

وأوضح «بصيلة» خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، أن عدد المدارس للتكنولوجيا التطبيقية وصلت الآن إلى 52 مدرسة، وتهدف إلى وصول المدارس إلى الـ27 محافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن شركاء الوزارة تضم القطاع الخاص والعام وشملت كل أنواع الشراكات المطلوبة والمتنوعة للطلاب سواء الزراعية أو التجارية وأيضا المتعلقة بالبرمجيات، موضحا أن المدارس التكنولوجيا مجانية تقتصر فقط على مصاريف المدارس الحكومية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى أن المعلمين على أعلى مستوى ومدربين بشكل كبير، مضيفا أن خريجى مدارس التكنولوجيا التطبيقية لهم مجالات خاصة في الشركات التي يعملون بها بعد تخرجهم كما أن لديهم قدرة على التعلم الدائم.

متاح للطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية

وشدد على أن الوزارة لديها هدف لوصول مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 420 مدرسة بحلول 2030، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية في هذه المدارس، موضحا أن الوصول الى420 مدرسة يحتاج إلى شركاء كثيرين وهذا الأمر تحدى كبير ولكن سوف يتم الوصول إلى هذا العدد كما أنه متاح للطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.