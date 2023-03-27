وزير التعليم يعدد مزايا خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية: بيتخطفوا خطف

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر 2030، طلاب هذه المدارس معتزون ببلادهم، قادرون على التعلم الذاتي، يمتلكون جدارات وقدرات كبيرة، موضحا أن القطاع الخاص محرك التنمية الاقتصادية في مصر وعملوا مع الوزارة لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومن ثم أصبحت المدارس مشكلة مع بين الوزارة والقطاع الخاص المحليين والدوليين.

إطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال احتفالية إطلاق 5 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تتم مع مشروع قوى عاملة مصر، هي مدارس دولية وتستطيع الوزارة التوسع فيها مع البلاد المجاورة، موجها الشكر للوكالة الأمريكية للتنمية، متابعا: هناك شراكة متميزة مع القطاع الخاص وهم شركاء النجاح بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

تحديث منظومة التعليم الفني بشكل كامل

وشدد الوزير على أن النظرة المجتمعية للتعليم الفني اختلفت وهناك دول طلبت كوادر من خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قائلا: «بيتخطفوا خطف» لكونهم يلبون احتياجات سوق العمل ويمتلكون مهارات عالية وجدارات، كما أنه متاح لهؤلاء الطلاب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، موجها الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني لهذا النموذج المهم من المدارس وتحديث منظومة التعليم الفني بشكل كامل.

نموذج مهم لتغيير الصورة الذهنية عن مدارس ومنظومة التعليم الفني

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج مهم لمنظومة التعليم الفني، مؤكدا دعم القيادة السياسية للتعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، لافتا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج مهم لتغيير الصورة الذهنية عن مدارس ومنظومة التعليم الفني بشكل عام.

وأكد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كمًا ونوعًا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفني، تقوم الوزارة بتبنيها، انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الرامية إلى إتاحة التعليم الفني والتدريب المهني لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وينعكس في النهاية على تعزيز تنافسية التعليم الفني والتدريب.

أعرب الوزير عن سعادته بطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لما يمتلكون من أدوات المعرفة والمهارات.

واستشهد الدكتور رضا حجازي بالجهود المبذولة في مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، مؤكدًا أنها صرح جديد يُضاف إلى رصيد منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وإحدى ثمرات التعاون والشراكة الناجحة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة فتح الله، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).