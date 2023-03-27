«التعليم»: تدريس اللغة الإيطالية بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ميشيل كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي، وأوجه الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفني وتحقيق التنمية المستدامة.

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024- 2025، إذ يأتي ذلك في إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التي ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها الفرنسية والألمانية والإيطالية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي في مجال تطوير التعليم.

كما أشاد بالتعاون بين مصر وإيطاليا في مجال التعليم، لا سيما التعليم الفني لما له من تاريخ طويل متمثل في مدارس «دون بوسكو»، بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجي المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب في الجيزة وغيرها.

وأعرب الوزير عن تقديره لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ومن جانبه، أعرب ميشيل كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، خاصة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي كمدرسة دون بوسكو، مؤكدًا استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

وأكد سفير إيطاليا، اهتمامه الكبير بنشر اللغة الإيطالية بما يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة البلدين.

منح دراسية سنوية لمعلمي

كما استعرض الجانب الإيطالي، تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمي وموجهي اللغة الإيطالية للتدريب على أحدث طرق للتدريس بإيطاليا، وإعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين في اللغة الإيطالية لتشجعهم على الاستمرار في دراسة المادة، وإمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية والمصادر المتنوعة المناسبة لأعمارهم والثقافة المصرية.

وناقش اللقاء أيضا زيادة أوجه التعاون بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس دون بسكو DON BOSCO، إذ تعد هذه المدارس من المدارس الفنية الصناعية المتميزة في مجال التعليم الفني، كما ناقش الجانبان دعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز.

وحضر اللقاء من الجانب الإيطالي كيارا ساويللي القنصل الإيطالي، وبيترو فاكانتي بيركو نائب السفير الإيطالي ومارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وديفيد سكالماني مدير المعهد الثقافي الإيطالي، واناليزا واجنر الملحق التعليمي بالسفارة، وعمر آليان ملحق السفارة لشؤون الهجرة، ومن وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنؤ، والدكتورة شيرين حمدؤ، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أكرم حسن رئيس الادارة المركزية لتطوير المناهج، ونجلاء زكريا مستشار اللغة الإيطالية.