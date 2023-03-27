صرف مرتبات أبريل بعد أسبوعين.. أقل زيادة 1000 جنيه

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة لشهر أبريل قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك لتوفير الأموال لمواطنين لتلبية احتياجات العيد.

ووفق التوجيهات الرئاسية الأخيرة بخصوص زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، سيتم صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادات الجديدة والتي لا تقل عن 1000 جنيه.

ووفق الجدول الدوري الخاص بمواعيد صرف مرتبات شهر أبريل، فإنّه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد أي خلال أسبوعين فقط من اليوم.

وتأتي زيادة المرتبات وفق العمل بخطة الدولة لحزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والتي تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

وقد قررت وزارة المالية رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أنّ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

جدول الزيادات الجديدة لمرتبات شهر أبريل

- الحد أدنى لإجمالي الدخل للدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ3500 جنيه شهريًا.

- الدرجة الثالثة التخصصية 5 آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه.

- علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و18% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

- 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

هذا بجانب زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، ومضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.