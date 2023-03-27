المالية: صرف مرتبات أبريل 2023 قبل عيد الفطر

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل المقبل، للعاملين في الدولة والمؤسسات الحكومية وموعد صرف متأخرات مستحقات العاملين، بخلاف الرواتب والتي تستمر لمدة 48 ساعة في نفس الشهر.

قبل عيد الفطر موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023

وقالت وزارة المالية إن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين بالدولة، ستكون الخميس 13 أبريل والأربعاء 19 أبريل والخميس 20 أبريل و26 أبريل الموافق الأربعاء، والأحد 30 يونيو، قبل شهر رمضان، بينما جدول صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب ستكون يوم 6 أبريل الموافق الخميس، و9 أبريل الموافق الأحد و10 أبريل الموافق الاثنين.

وقالت الوزارة أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للعاملين بالدولة، ستكون الخميس 13 أبريل والأربعاء 19 أبريل والخميس 20 أبريل و26 أبريل الموافق الأربعاء، والأحد 30 يونيو وسيتم ضخ الأموال في ماكينات الصرافة من قبل البنوك قبل صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بيومين.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

كانت وزارة المالية وجهت في الكتاب الدوري للمسؤولين الماليين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، والهيئات العامة الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، مراعاة الالتزام بجدول صرف المرتبات للعاملين بالدولة

وطالبت الوزارة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اثناء صرف مرتبات شهر أبريل 2023.