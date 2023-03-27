موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادات الجديدة.. 1000 جنيه حد أدنى

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادات الجديدة، ووفق ما قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإنّه سيتم بدء صرف مرتبات العاملين في الدولة بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 13 أبريل المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

تكلفة الزيادات 40 مليار جنيه تصرف مع مرتبات شهر أبريل 2023

وذكرت وزارة المالية في بيان، أنّ حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادات الجديدة

ومن المقرر صرف الزيادات الجديدة مع مرتبات شهر أبريل، المقرر لها يوم 13 أبريل، حيث قررت المالية زيادة حد الإعفاء الضريبي من 32 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أنّ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن 1000 جنيه شهريًا.

الزيادات الجديدة المقرر صرفها مع مرتبات شهر أبريل

- الحد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ3500 جنيه شهريًا.

- الدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراه.

- علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و18% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.

- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

- 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

- زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.

- مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

- زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.