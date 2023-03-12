جدول زيادة المرتبات أبريل 2023.. الأجور أعلى بـ500 جنيه من الشهر المقبل

جدول زيادة المرتبات أبريل 2023 يتضمن العديد من الدرجات المالية الوظيفية بعد شمولها بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور، اعتباراً من مرتبات الشهر المقبل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.

جدول زيادة المرتبات أبريل 2023

تضمن جدول زيادة المرتبات أبريل 2023 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، رفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه على الدرجة السادسة، ليصبح مرتب موظفي هذه الدرجة 3500 جنيه اعتباراً من الشهر المقبل، بدلاً من 3000 الشهر الجاري.

سيحصل موظفو الدرجة الثالثة النوعية والتخصصية، اعتباراً من مرتب شهر أبريل 2023 مبلغ 5000 جنيه، في حين سيحصل كل من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة على 6000 و7000 جنيه على الترتيب ذاته.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل

وبحسب كتاب دوري صادر عن وزارة المالية، فإن من المقرر صرف مرتبات شهر أبريل 2023 لموظفي 33 وزارة هيئة وجهة حكومية، اعتباراً من يوم 23 أبريل وحتى الخميس 28 أبريل 2023.

يذكر أنّ وزارة المالية، تحرص عند تحديد مواعيد صرف المرتبات لموظفي الدولة، ألا توافق الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، كما هو الحالي في مواعيد صرف مرتبات شهر مارس الجاري قبل شهر رمضان بـ3 أيام، اعتباراً من 20 مارس 2023.