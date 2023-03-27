«تربية فنية حلوان» تنظم كرنفال فن الطفل لذوي الهمم 

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان كرنفال فن الطفل لذوي الهمم بمناسبة شهر التوعية بمتلازمة داون، وأقيم ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الكرنفال تضمَّن مجموعة من الورش الفنية

وتضمَّن الكرنفال مجموعة من الورش الفنية التي أعدت من قبل مجموعة من الأساتذة المتخصصين والتي منها ( ورشة طباعة على القماش _ أورجامي _ تشكيل مجسم بالصلصال _ نحت خزف _ رسم وتصوير - فوانيس _باقة ورد أشغال فنية _ توظيفات نسجية).

كما تضمَّن الكرنفال مجموعة من الفقرات الموسيقية والتفاعلية للمتدربين.

جامعة حلوان تهتم بالمشاركة المجتمعية

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة بالمشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي الطلاب والشباب والطلائع وخاصة أبنائنا من ذوى القدرات الفائقة، وإعدادهم للمساهمة في تطوير المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم.

وأوضح الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن عقد الكرنفال يأتي إيمانا بدور الكلية في تنمية الوعي الجمالي ورعاية الموهوبين، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030، وإلقاء الضوء على بعض النماذج الناجحة من ذوى القدرات الفائقة.