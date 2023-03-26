مصدر: تعريب امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس اللغات في كل المواد

يتساءل كثير من طلاب وأولياء الأمور في مرحلة الثانوية العامة 2023، وتحديدا في مدارس اللغات، عن مصير التعريب في الامتحانات، وهل سيكون مطبقا على أي مادة من مواد اللغات، أم سيتم اقتصار الأمر على مواد دراسية بعينها؟.

التعريب لن يقتصر على مواد بعينها

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن التعريب في امتحانات الثانوية العامة 2023 سيكون متاحا لطلاب مدارس اللغات في جميع المواد، ولن يقتصر الأمر على مواد بعينها كما يردد البعض على صفحات التواصل الاجتماعي.

متاح للطالب الإجابة باللغة العربية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحانات ستأتي لطلاب مدارس اللغات باللغة العربية، مع اللغة الأم التي يدرسون بها، ثم يجيب الطالب عليها، وهذا سيكون متاحا لأي مادة يدرسها الطالب باللغات الأجنبية، ولا نية لدى الوزارة للتعريب في مادة أو اثنين، بل في جميع المواد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي تبدأ يوم 12 يونيو المقبل، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع، فيما تبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من يوم 17 يونيو المقبل.