موعد إعادة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على قناة cbc

أحداث جديدة ينتظرها الجمهور من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، لذا يتساءل الجمهور عن موعد عرض الحلقات الجديدة من العمل الدرامي.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000حمد الله على السلامة

أما عن مواعيد الإعادة فستكون الثانية والربع عصرًا، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة cbc دراما.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وعن مواعيد عرض المسلسل فهي في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، وأيضًا الساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

ابطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب