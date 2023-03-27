مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. عنبه ومايان قصة حب مصرية كندية

بدأت قصة حب عنبة ومايان في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة تظهر خيوطها من الحلقة الثانية من المسلسل الذي تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وهو من إخراج عمرو صلاح.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. عنبة ومايان يظهران سويا

عنبة ومايان كانا رفقة بعضهما البعض طيلة مشاهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بداية الحلقة الثانية إلى الخامسة، إذ أن عنبة استضاف مايان في منزله بعد أن تاهت عن والدتها عقب عودتها من كندا رفقة شقيقها ووالدتها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

وخلال الحلقات الأولى من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عرف عنبة مايان على والدته التي أعطتها ملابسها لكي ترتديها خلال جلوسهما سويا في منزلها.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يقدم قصة مختلفة تماما عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا؛ إذ تقدم دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عادت إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم.