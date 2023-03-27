مسلسل جميلة الحلقة الخامسة.. سوسن بدر تواجه زوجة عشيقها

شهد مسلسل جميلة الحلقة الخامسة، قيام شهيرة والدة ريهام حجاج، وتجسد دورها سوسن بدر، بالذهاب إلى داليا وتقوم بدور عبير منير، زوجة طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، وذلك بعد اكتشاف سر العلاقة العاطفية التي تجمع بين شهيرة وطارق، الأمر الذي تسبب في صدمة وأزمة كبيرة.

مسلسل جميلة الحلقة الخامسة

وخلال مسلسل جميلة الحلقة الخامسة، طلبت شهيرة من داليا، قبول اعتذارها عن علاقتها السرية مع زوجها، وأقسمت لها على عدم الاستمرار في هذه العلاقة، وأنها على استعداد للتكفير عن خطأها، بشرط عدم التسبب لها في فضيحة أمام أبنائها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وحدثت مواجهة بين شهيرة وابنها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، حيث عرف الأخير بشأن علاقة والدته العاطفية مع طارق نصار، وحاولت إنكار الأمر برمته، ولكنه أكد لها أن شقيقتيه جميلة وآية كل واحدة منهن أخبرته بشأن هذه العلاقة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، ووالدتها سوسن بدر، وأشقائها نبيل عيسى، وسامية عاطف، وزوجها هاني عادل، وطليقته عبير صبري، وأصدقائهم أحمد وفيق، يسرا اللوزي، أحمد الشامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.