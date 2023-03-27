سلمى أبو ضيف تراسل حبها القديم في مسلسل رسالة الإمام

قررت «هند» التي تجسد دورها سلمى أبو ضيف، في مسلسل رسالة الإمام، إرسال رسالة إلى حبيبها في الحلقة الخامسة من العمل، وذلك بعد أن علم حبيبها القديم عمرو «رامز أمير» بمرضها بالحمى وعدم رغبتها في الأكل، وأرسل لها التذكار الذي كانت أعطته إياه من طرحتها في لقائهما الأول في الماضي.

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام

وشعرت هند بالسعادة لاحتفاظ عمرو بالتذكار طوال هذا الوقت، رغم زواجها وانقطاع التواصل بينهما، لتقرر إرسال رسالة له من خلال الخادمة، فكيف ستتطور علاقتهما في الحلقات القادمة؟

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

ويشارك سلمى أبو ضيف في بطولة المسلسل النجوم خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج ليث حجو.

ويتكون مسلسل الإمام الشافعي من 15 حلقة، ويعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.