عرض الحلقة الـ5 من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي بعد دقائق

ينتظر الجمهور أحداثا جديدة في الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، بعدما انتهى المسلسل أمس على أحداث شيقة، قرر فيها رؤوف مغادرة المنزل بعدما وجد أن شيرين لا تستجيب لمحاولاته لتغيير علاقتهما، ليعود على إثر ذلك للعيش بمنزل والدته في حين تحاول زوجته اللجوء للمقربين منها لمعرفة سبب الموقف المفاجئ لـ رؤوف وقراره بترك منزل الزوجية، بينما تحاول والدته معرفة سبب تركه منزله وطبيعة الخلافات بينه وبين زوجته.

الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة الخامسة من مسلسل مذكرات زوج صراعات وردود فعل بين شيرين ورؤف، ومحاولاتها لمعرفة سبب المشاكل وعلاجها لإنجاح العلاقة ورد زوجها إليها.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة سي بي سي على التردد الآتي:

تردد قناة سي بي سي 2023

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يعرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج، على شاشة سي بي سي يوميا ثلاث مرات، حيث يتم إذاعة الحلقة الجديدة الساعة 8:45 مساء، والإعادة الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج مأخوذ من رواية للكاتب أحمد بهجت، وهو من المسلسلات القصيرة من فئة الـ15 حلقة يعرض في النصف الأول من شهر رمضان، ويتناول مشاكل العلاقات الزوجية بعد سنين طويلة في ظل إنجاب الأطفال وزيادة المسئوليات والالتزامات، ولفتور في العلاقة دون أن يلاحظا ذلك إلا في وقت متأخر، مما يجعلهم يشعرون بالاكتئاب والمعاناة ويسعون إلى تغيير حياتهم.