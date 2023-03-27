وفاة نجار ساجدا أثناء صلاة الظهر في بولاق الدكرور.. «حسن الخاتمة»

لم يدر «إيهاب النجار» الرجل الأربعيني، أن اللحظات الأخيرة في حياته تكون أمنية تحققت، عند وفاته ساجدًا في أثناء تأديته صلاة الظهر، أول أمس السبت، في أحد المساجد بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، وعمت حالة من الحزن الشديد على أبناء المنطقة حزنًا على رحيله.

حسن الخاتمة

حسن الخاتمة كانت عنوان المشهد المؤلم الذي عاشه الموجودون في المسجد، عندما تفاجؤوا بعدم وقوفه من السجود، وعندما انتهوا من الصلاة، لاحظوا وفاة الشاب، ونقلوه إلى المستشفى وتأكدوا من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، بحسب ما أكده عمرو أحمد، أحد شهود العيان.

حالة إغماء

وأضاف «عمرو»، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ إيهاب النجار كان قريبًا من ربه، والكل كان يحبه وسيرته طيبة، مؤكدًا أنه كان دائم التردد على المسجد وكان يؤم العاملين معه للصلاة في ورشته، ويوم وفاته كان يباشر عمله على بعد خطوات من المسجد جاء موعد صلاة الظهر فطلب من العاملين وجيرانه الاستعداد للصلاة إلا في أنّه أثناء سجوده سقوط ولم يحرك له ساكن، معتقدين أنّه تعرض لحالة إغماء، وعقب الانتهاء من الصلاة تفاجؤوا به متوفيًا، وأن مشهد جنازته كان مهيبا لشدة حب الناس له وتعلقهم به.