حسن الخاتمة لـ معتمرة توفيت بطائرة وشاب يوزع شنط رمضان.. «ماتوا صايمين»

حسن الخاتمة في شهر رمضان الكريم، كان من نصيب سيدة معتمرة في محافظة المنوفية، لفظت أنفاسها الأخيرة وهي تستقل طائرة متجهة إلي المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة، ونفس الأمر تكرر مع شاب لفظ أنفاسه الأخيرة، جراء إصابته بأزمة قلبية، أثناء توزيع شنط رمضان علي المحتاجين في محافظة الغربية.

الحاجة أمينة تلقى ربها صائمة قاصدة بيته الحرام

توفيت الحاجة أمينة علي الحانوتي، داخل طائرة بعد مرور نحو ساعة من إقلاعها من مطار القاهرة، في طريقها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ما أعتبره أهالي قرية صفط جدام، التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، مسقط رأس السيدة المتوفاة داخل الطائرة قبل هبوطها «حسن الخاتمة»، خاصة أنها لقيت ربها وهي صائمة، قاصدة بيته الحرام.

وقال الدكتور أحمد فاروق ابن شقيقة الفقيدة في تصريحات لـ«الوطن»، إن خالته تبلغ من العمر 75 عاما، وكانت محبوبه من الجميع، وأصرت على الصيام أثناء السفر إلى السعودية، حيث كانت حريصة على الإفطار في بلاد الحرمين.

هاني توفى بأزمة قلبية أثناء توزيع شنط رمضان

وكان حسن الخاتمة في شهر رمضان، من نصيب الشاب هاني محمود، الذي توفى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء توزيعه شنط رمضان على الفقراء والمحتاجين وهو صائم في محافظة الغربية، وكان معروفا عنه حب الخير ومساعدة الغير، بحسب وصف أهالي بلده.

ومن الجدير بالذكر، أن الشاب الثلاثيني خميس حداد، لقى مصرعه، إثر سقوطه من علو أثناء تعليق زينة رمضان بأحد شوارع قرية الجعفرية التابعة لمركز السنطة في محافظة الغربية، أما في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، فسقطت فتاة عمرها 18 عاما، من الطابق السادس، إذ اختل توازنها أثناء وقوفها في الشرفة، لتعليق زينة رمضان، ونتج عن ذلك مصرعها.