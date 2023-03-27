أخصائية علاج طبيعي تنهي حياة مسن أثناء جلسة طبية لسرقته في عين شمس

أنهت أخصائية علاج طبيعي حياة مسن في منطقة عين شمس أثناء جلسة العلاج داخل منزله بضربه على الرأس لسرقته.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهمة.

كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليه تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

المجني عليه عمره 67 عاما

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «عارف أ ع»، 67 عاما، وبالفحص تبين إصابته في الرأس، كما تبين اختفاء مبلغ مالي من الشقة.

جلسة علاج طبيعي انتهت بجريمة قتل.. وجارٍ ضبط المتهمة

وكشفت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة أخصائية علاج طبيعي، وأضافت التحريات بأن المجني عليه كان يجري جلسات للعلاج الطبيعي داخل منزله محل البلاغ بواسطة أخصائية علاج طبيعي.

وأشارت التحريات إلى أنه قبل اكتشاف الواقعة كانت المتهمة لدى المجني عليه لإجراء جلسة علاج طبيعي وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمة.