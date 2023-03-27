مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة.. تكريم اسم الشهيد أحمد أبو النجا

يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، تكريم اسم الرائد مهندس شهيد أحمد محمود أحمد أبو النجا، أحد أبطال إدارة المهندسين العسكريين الملقب بـ«عملاق الصحراء»، نظرًا لبنيته الجسمانية الضخمة، وعمله على تفكيك المئات من العبوات الناسفة في شمال سيناء قبل استهدافها لقوات إنفاذ القانون، إلا أنه استشهد في انفجار إحدى العبوات التي حاول تفكيكها.

مقاطع فيديو حقيقية لتفكيك عبوات ناسفة في سيناء

ويختتم مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، بمقاطع فيديو حقيقية للرائد مهندس شهيد أحمد محمود أحمد أبو النجا خلال استخراجه وتعامله مع العبوات الناسفة في شمال سيناء.

الرائد مهندس أحمد أبو النجا تخرج في الدفعة 40 فنية عسكرية، وكان معروف عنه أنه خبير تعامل مع المفرقعات، وطهر شبه جزيرة سيناء من العشرات من العبوات الناسفة.

وعُرف عن الشهيد كفاءاته العالية في التعامل مع العبوات الناسفة، وقربه من الضباط والجنود خلال خدمته في شمال سيناء.

ورغم بسالته العالية في تطهير الكثير من الأماكن من الألغام والعبوات الناسفة في سيناء، إلا أن الله اختاره شهيدًا إذ استشهد في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء عام 2016 خلال قيامه بتفكيك إحدى العبوات الناسفة.

ويلعب دور الرائد مهندس شهيد أحمد أبو النجا في مسلسل الكتيبة 101 الفنان محمود التهامي.

تكريم أسماء شهداء القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101

ويعمل مسلسل الكتيبة 101 في ختام كل حلقة من حلقاته على تكريم أسماء شهداء القوات المسلحة، والذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر حتى تمكنت من عودة الاستقرار، والانطلاق في العملية التنموية الشاملة في كل ربوع سيناء.