الجمهور يشيد بأداء مهند حسني في مسلسل «الكتيبة 101»

تألق الفنان مهند حسني منذ اللحظة الأولى في مسلسل الكتيبة 101، إذ يقدم واحدًا من أقوى أدواره التاريخية عبر شخصية الرائد رأفت، فظهر مهند في أفضل حالاته الفنية، وتمكن من تجسيد الشخصية بكل انفعالاتها وتحولاتها التاريخية.

مسلسل «الكتيبة 101» بطولة آسر ياسين

وأشاد جمهور السوشيال ميديا بالفنان مهند حسنى، مشيرين إلى أنه خلق مباراة رائعة في الأداء فتعامل مع كل مشهد بمثابة «الماستر سين»، فنجح في تقديم الشخصية ببراعة وإتقان كبير، وأبدع في الدور رغم صعوبته.

وأكد المتابعون، على إبداعه في أداء الشخصية بتفاصيلها، متوقعين له بأن يكون الحصان الرابح في دراما رمضان هذا العام.

مسلسل «الكتيبة 101» بطولة عمرو يوسف

وظهرت بداية التفاعل ولفت الأنظار إليه بعد أن أصيب مهند خلال أحداث الحلقة الثالثة، لتنفيذ مهمة في قلب نفق كان يتضمن إرهابيين وعناصر تكفيرية، لتنجح قواتنا من القبض على أحد قياداته، وتابع، ثم ظهر الفنان مهند حسنى أيضًا أمس خلال أحداث الحلقة الرابعة، بأنه بخير وصحه وسلام وهو يرقد في المستشفى خلال مرحلة التعافى والنقاء، فيزورهه النجمان عمرو يوسف وأسر ياسين لأطمئنان عليه وإمداده ببعض الكلمات والتعبيرات التحفيزيه للإستمرار على مشوار الكفاح جميعًا.

ويشار أن المخرج محمد سلامه هو الخلطة السحرية لنجاح مهند لهذا الكاركتر، حيث أن توظيفه بهذا الشكل، جاء مختلف تمامًا عن أدواره السابقة، ليتفوق مهند على نفسه في أداء المشاهد ببراعة، وظهر في أفضل حالاته الفنية طوال الأحداث الذى تم عرضها آنذاك.

وفي سياق متصل، كان الفنان مهند حسنى نشر أمس، مجموعة صور له من مسلسل «الكتيبة 101»، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وأيضًا حسابه الشخصى على موقع الفيس بوك معلقًا: «الرائد رأفت» ونالت الصور على إعجاب العديد من المتابعين والجمهور.