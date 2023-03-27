مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة.. اكتشاف ومداهمة مخزن سلاح بسيناء

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة اليوم، نجاح رجال قوات الصاعقة المصرية في اكتشاف ومداهمة أحد مخازن السلاح التي خبأها العناصر التكفيرية في شمال سيناء في إحدى المنازل البدوية العادية.

رجال الصاعقة يقتحمون مخزن سلاح في مسلسل الكتيبة 101

واقتحم رجال الصاعقة المصرية المنزل البدوي في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، بعد معلومات مؤكدة عن تأمين مخزن السلاح بواسطة عنصر إرهابي وتكفيري واحد، ليتم إلقاء القبض عليه وهو حي، وتحريز كميات السلاح المضبوطة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

الرائد شهيد مهندس أحمد أبو النجا.. بطل المهندسين العسكريين

وأعقب القبض على العنصر الإرهابي وتحريز كميات من السلاح والذخائر، مشهد لعمل الشهيد الرائد مهندس أحمد أبو النجا، أحد أبطال سلاح المهندسين العسكريين في شمال سيناء، على اكتشاف وتفكيك عبوات ناسفة، وبالقرب منه الضابط العقيد شهيد محمد هارون، الملقب بـ«أسد سيناء»، والذي يمثل دوره الفنان محمود عبدالمغني.

حديث ودي بين الشهيدين أحمد أبو النجا ومحمد هارون

ودار حديث ودي بين الشهيد «أبو النجا»، والشهيد «هارون»، ليخبره بأنه فكك أكثر من 150 عبوة ناسفة وحده في شمال سيناء، ويشعر بقرب استشهاده.

وتحدث «أبو النجا»، مع «هارون»، وقال له: «لو شفت الكفن بتاعي كبير في الجنازة بتاعتي؛ فده دليل إني استشهدت برصاصة عادية.. لكن لو شفت الكفن قليل فأنه استشهد بعبوة ناسفة»، وذلك نظرًا لضخامة جسم الشهيد الرائد أبو النجا، والذي يلعب دوره في المسلسل الفنان محمود التهامي.