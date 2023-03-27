مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5.. عمرو يوسف يخدع الإرهابيين بحيلة ذكية

بدأت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5 بطولة عمرو يوسف، بكشف المقدم خالد (آسر ياسين) للرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) خطة عملية جديدة تستهدف الإرهابيين الذين يقومون بقطع الطريق ويستولون على السيارات التي تمر على الطريق وما تحمله من بضائع.

ويقترح الرائد نور خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5، بإرسال سيارة للإرهابيين مجهزة بجهاز تتتبع وبعد استيلائهم على السيارة يستطيعون تحديد موقع تلك العناصر بدقة، ووقتها يستطيعون التعامل معهم سواء من خلال ضربهم بالطيارات أو الهجوم عليهم على الأرض.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

وبالفعل يتولى الرائد نور (عمرو يوسف)، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5 قيادة السيارة بنفسه، ويتم إيقافها من قبل العناصر الإرهابية، ويستولون على السيارة المجهزة بجهاز تتبع.