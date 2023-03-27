مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5.. فتحي عبدالوهاب يجهز شحنة سلاح للإرهابيين

يسأل الشيخ موسى (خالد الصاوي) ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5، ابن شقيقه الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) عن حقيقة تعاونه مع كمال (أحمد كشك) في التهريب والتعاون مع العناصر الإرهابية داخل سيناء، ولكنه ينفي، بينما يقوم الشيخ بالتبرؤ من كمال وإقصائه ولكنه يقوم بتهديده.

يشكر الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب)، كمال (أحمد كشك)، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5، على أنه لم يخبر الشيخ موسى (خالد الصاوي) بحقيقة تعاونه معه ومع الإرهابيين في تهريب السلاح داخل سيناء، إذ يجهزان شحنة سلاح كبيرة للخلية التكفيرية، ولكنه يبدي تخوفه من التعاون معهم بشكل أكبر لأنه لا يعرف ما الذي سيقومون بفعله.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

وينجح رجال الكتيبة 101 في مداهمة مخزن أسلحة بأحد منازل البدويين، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5، والقبض على أحد العناصر الإرهابية المكلفة بتأمين المخزن، وذلك بعدما تبلغ إحدى السيدات السيناويات عن استخدام العناصر الإرهابية للمنزل كمخزن للأسلحة.