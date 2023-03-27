مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة.. وصول صواريخ مضادة للدبابات للإرهابيين

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة الكشف عن وصول صواريخ «كورنيت» المُضادة للدبابات من الخارج إلى العناصر الإرهابية مع عمل العناصر الإرهابية على إخفائها لحين استخدامها في أحد الأنفاق بالجزء الشمالي الشرقي من أرض سيناء.

وصول شحنة أسلحة وصواريخ ومتفجرات من الخارج في الكتيبة 101

وتضمنت شحنة السلاح التي وصلت إلى العناصر الإرهابية في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، القائم على أحداث واقعية، وصول متفجرات وقنابل يدوية من خارج البلاد إلى العناصر الإرهابية، وإخفاؤها في «النفق».

وخلال الحلقة وردت معلومات إلى الضابط الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين بشأن قطع الطريق على السيارات الملاكي، ومعدات نقل الطعام وفناطيس المياه وعربات البنزين، مع أخذ الكميات أو حرقها، وعدم قتل العناصر الإرهابية، ومع صدور أوامر بشأن تكثيف التأمين، والاشتباك مع تلك العناصر الإرهابية كانوا يختفون في الصحراء بظرف دقائق، ما يشير لوجود نفق غير مكتشف في تلك المنطقة.

وقال الضابط الذي يلعب دوره آسر ياسين إن هذا الأمر يجري مثلما يحدث في سوريا أو العراق، وأن من يقود هذه المجموعة الإرهابية قيادي أجنبي يعلم جيدًا ما الذي يفعله.

قيادي أجنبي يقود تنظيم قطع الطرق على إمدادات المواطنين

وعمل «آسر ياسين»، على استدعاء المتضررين من قطع الطريق عليهم، وأكد أحدهم شكوكه وقال إن أحد العناصر الإرهابية كان يتحدث بلكنة غير مصرية، وأحدهم ذكر اسم «أبو هاجر»، وكان بعضهم يرتدون زي مموه ولكنه ليس زي الجيش المصري، وكان أحدهم يبلغ قيادي اسمه «أبو أنس» عبر لاسلكي، ليأمر بترك الفرد الذي استولوا على ما يتواجد في سيارته.