نائبة الرئيس الأمريكي: 100 مليون دولار مساعدات لدعم السلام في إفريقيا

أعلنت نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كامالا هاريس، عن حزمة مساعدات جديدة لدول غرب إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار، وذلك من أجل دعم بناء السلام في المنطقة ومنع نشوب صراعات، بحسب ما ذكرت شبكة «بي بي سي»، مساء اليوم الاثنين.

مساعدات أمريكية لدعم دول غرب إفريقيا

يأتي ذلك في مستهل جولتها التي تجريها إلى ثلاث دول إفريقية وتستمر لمدة أسبوع وبدأتها من غانا، وقالت «هاريس» إن المساعدات المالية الأمريكية الجديدة تهدف إلى دعم دول المنطقة «غانا وبنين وغينيا وساحل العاج وتوغو» في التعامل مع التطرف العنيف وعدم الاستقرار.

وتشمل جولة نائبة رئيس الولايات المتحدة، التي تعد الأحدث في سلسلة زيارات قام بها مؤخرا مسؤولون حكوميون أمريكيون إلى القارة، بعد غانا تنزانيا وزامبيا.

خطة أمريكية لمعالجة التهديدات الإقليمية في إفريقيا

ويأتي الاهتمام الأمريكي بالقارة الإفريقية، وسط تزايد النفوذ الصيني والروسي في القارة التي انخرطت بمشاريع كبيرة مع موسكو وبكين، وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطة العشر سنوات، التي تهدف إلى تعزيز السلام ومعالجة التهديدات الإقليمية في منطقة غرب إفريقيا.