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بلينكن: الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب التونسي

كتب:

أ ش أ
09:44 م | الإثنين 20 مارس 2023
بلينكين

بلينكين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، وقوف بلاده إلى جانب الشعب التونسي، في ظل ما يواجهه من تحديات اقتصادية مستمرة.

وقال بلينكن، في بيان صحفي أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، إنه «بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة لشعب تونس بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال دولتهم مع احتفال التونسيين بمرور أكثر من 12 عامًا على ثورتهم، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بشدة بالحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية والحوار السياسي الشامل الذي ناضل كلٌ من الأمريكيون والتونسيون بجد لتحقيقه».

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تجدد التزامها الكامل بالوقوف مع التونسيين وهم يواجهون تحديات اقتصادية مستمرة والتي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

دعم الشعب التونسي 

وأضاف بلينكن: «سنواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل ديمقراطي ومزدهر ودعم الجهود المستمرة لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس لمجتمع عادل ومنصف».

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