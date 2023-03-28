يترقب الملايين من المسلمين بدء صيام يوم جديد، وهو السادس من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، ويبحثون عن موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 للصلاة في المساجد التي استعدت لبدء شهر رمضان المبارك من خلال الاهتمام بالنظافة والصيانة العامة للأجهزة، وكذلك بالتواجد الميداني لكافة المسؤولين في كل المناطق.

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم

ويؤذن لموعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في تمام الساعة الرابعة و 24 دقيقة صباحا، وفق ما أكدته هيئة المساحة المصرية، كما أن موعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 4 دقائق صباحا، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 51 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الجيزة الثلاثاء 28-3-2023

وأوضحت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة، حيث أن موعد أذان الظهر في محافظة الجيزة في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و 32 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 12 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 30 دقيقة، على أن يكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 8 دقائق.