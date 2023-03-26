يشغل موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الأحد 26-3-2023، قطاعا كبيرا من المواطنين لبدء صيام رابع أيام شهر رمضان وأداء صلاة الفجر، والاستعداد ليوم جديد من أيام شهر الخير والبركة وأداء الصلوات والفرائض، وتصل عدد ساعات الصيام في محافظة الجيزة إلي 14 ساعة و5 دقائق.

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الأحد

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الأحد 26-3-2023، سيكون في تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباحا، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و6 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 6 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 53 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم الأحد 26-3-2023

وأضافت هيئة المساحة المصرية، أن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الأحد 26-3-2023 تكون كالتالي، موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقتين، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و32 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و11 دقائق، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و29 دقيقة.