موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس رمضان

يترقب الملايين من أبناء محافظة الجيزة خامس أيام شهر رمضان المبارك، موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الاثنين 27-3-2023، لبدء يوم صيام جديد والاستعداد لأداء صلاة الفجر، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام في يوم الأحد الموافق 5 رمضان 14 ساعة وسبعة دقائق تبدأ من أذان الفجر وحتى أذان المغرب من نفس اليوم.

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الاثنين 27-3-2023 والذي يكون في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة صباحا، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و5 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و5 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و52 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الجيزة الاثنين 27-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة، فموعد موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم الاثنين 27-3-2023 في تمام الساعة الرابعة و25 دقيقة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقتين، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و 32 دقيقة، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 12 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة والنصف بالضبط.