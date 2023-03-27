مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5.. «أبو عمار» يوافق على التعاون مع آسر ياسين

يواصل المقدم خالد (آسر ياسين) التحقيق مع الإرهابي أبو عمار، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5، ويوافق الإرهابي على إمداد رجال الآمن بجميع بالمعلومات التي يحتجونها حول زعيم التنظيم، ولكن مقابل أن ينقذوا نجله الصغير من داخل معسكر الإرهاب.

وعلى الجانب الآخر، يقوم الإرهابي (وليد فواز)، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5، بإخبار زياد نجل أبو عمار أن رجال الجيش قاموا بقتل والده، ويخبره عن ضرورة بداية تدريبه على السلاح حتى ينضم إلى القوات في مواجهة الجيش.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

وعلى الجانب الآخر، ينجح رجال الكتيبة 101 في مداهمة مخزن للأسلحة تابع للجماعات الإرهابية داخل أحد المنازل، وفقا لبلاغ من سيد بدوية (وفاء عامر)، والتي يتم تهديدها من قبل العناصر الإرهابية بالقتل في حال تعاونها مع رجال الجيش.