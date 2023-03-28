يحرص متابعو مسلسل سره الباتع، الذين فاتهم العرض الأول لحقلة المسلسل عن موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON وON drama رمضان 2023، لمتابعة الأحداث التي فاتتهم بعد عرض الحلقة السادسة من المسلسل، والتطور الكبير الذي شهدته الأحداث في الحلقات السابقة.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON رمضان 2023

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON وON drama رمضان 2023، يُعرض من خلاله أحداث الحلقات الفائتة، ولم يستطع المشاهدون متابعتها خلال العرض الأول لها.

وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 في تمام الساعة 6:15 صباحا كإعادة أولى، وتأتي الإعادة الثانية على شاشة قناة ON في الساعة 11:15 مساء.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع

بينما موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة ON drama رمضان 2023 في تمام الساعة 3:15 مساء، وإعادة أخرى في الساعة 9:15 صباحا.

ومسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس التي تحمل اسم سره باتع، ويدور المسلسل في حقبتين من الزمن.