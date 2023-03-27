أستاذ بـ«هارفارد» يشيد بـ«سره الباتع» و«رسالة الإمام»: فن مصري راقٍ

أشاد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، بمسلسلي رسالة الإمام من بطولة الفنان خالد النبوي، ومسلسل سره الباتع من بطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي والفنانة ريم مصطفى، واللذين يعرضان في شهر رمضان الكريم، واصفا إياهما بـ«فن مصري راقي بعيد عن الإسفاف».

وقال «حمدي» في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عادة ما أشاهد مسلسلًا أو اثنين في رمضان إذا أتيح لي الوقت، وخاصة الفن الراقي الذي يمتاز بالقصة الجيدة، والحوار المتقن، والأداء المتزن، فمصر عريقة في فنها، وولادة للمئات من الفنانين المبدعين. وهذا العام جذبني مسلسلان أراهما من أفضل ما قدم التليفزيون منذ زمن، فنحن نفتقد المسلسلات التاريخية المتقنة الصنع ذات الإنتاج الضخم التي لا تشوه التاريخ، بل تذكرنا به، لنستفيد منه في واقعنا ومستقبلنا».

وأضاف، أنّ مسلسل رسالة الإمام استثناء واضح في الإخراج والتمثيل غير المفتعل بحوار متقن، وبلغة عربية سليمة، واختيار واعٍ للممثلين، وعلى رأسهم المبدع دائمًا خالد النبوي. الإمام الشافعي الذي يعيش أكثر من ثلثي؜ المسلمين في العالم على مذهبه، وهم مسلمو جنوب شرق آسيا يستحق بحق الدراسة والتحليل، فهو الذي وضع أصول علم الفقه وتتلمذ على يد الإمام مالك ودرس المذهب الحنفي في الحجاز وبغداد فكان تطويرًا للمذهبين وأصبح مذهبه يمثل الإسلام المعتدل الذي تربينا عليه صغارًا رغم أن مصر تتبع في قضائها المذهب الحنفي. وقصة الامام الشافعي في مصر تستحق التذكرة لأنها توضح مرونة الدين في تغير آراء الفقهاء مع تغير المكان والزمان.

الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي

وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن مسسلسل سره الباتع الذين يتناول كفاح المصريين ضد الاحتلال الفرنسي، فهو قصة تاريخ مصر وقهر أهلها، وعبقريتهم في الثورة على الظلم والطغيان، فلم تُحتل دولة كما احتلت مصر، فكانت دائمًا مطمعًا للغزاة، وكما قال خطيب القرية المفوه: «يأتي كل محتل بحجة إنقاذها ممن سبقه، فيكيلها العذاب، ويرهق أهلها؛ فنابليون الذي جاء بحجة تخليص مصر من حكم المماليك ونصرة الإسلام فرض عليها ضرائبه الباهظة التي ضج بها الناس وثاروا عليه، فبان وجهه الحقيقي حين أطلق مدافعه عشوائيًّا على بيوت مصر، ودخل الأزهر بخيوله، واعتقل وأعدم كثيرًا من شيوخه من قادة الثورة».

متقن الصنع

وأكد، أنّ المسلسل متقن الصنع، باستثناء بعض أخطاء الديكور والملابس، وحواره بلا شك عبقري، ودور الفلاح حامد الذي يرمز إلى مصر بعبقرية أهلها، وفصاحة وسلاسة تعبيرها منذ زمن الفلاح الفصيح، يخطف الأنظار.

وشدد، على أنّ تصوير المسلسل جديد في شكله ومقاطعه، ويذكرنا بيوسف شاهين، وزانه أكثر صوت محمد منير وأغنيته المعبرة المليئة بالشجن، وكم كنت أتمنى أن يغنيها بلا موسيقي كما غنى «حدوتة مصرية، المسلسلان يستحقان- بحق- المشاهدة والاستمتاع بالفن المصري الراقي الذي افتقدناه، بعيدًا عن الإسفاف والتفاهة».