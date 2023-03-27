مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة.. حديث عن الإرهابي هشام عشماوي

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، الحديث عن القيادي الإرهابي السابق هشام عشماوي، من محمد وديع، الذي يلعب دور أحد ضباط الصاعقة المصرية، وحديث عن تألمه من الأعمال التي قام بها القيادي الإرهابي السابق ضد قوات إنفاذ القانون.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة.. الحديث عن هشام عشماوي

وقال «وديع»، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، إنه حينما يتذكر أن هشام عشماوي كان في فريق مهارات الصاعقة، وأنه تحول للعمل مع الإرهابين فإن «دمه بيغلي ويفور»، مؤكدًا أنه خائن لـ«العيش والملح»، و«الأفرول» الذي ارتداه في وقت سابق، وانقلب عليه ليخون الوطن ويقتل ضباط وعساكر، مضيفًا: «نفسي أجيبه متربط»، ليرد عليه أحد قادة قوات الصاعقة قائلاً إن العثور عليه بمثابة «مسألة وقت».

التحقيق مع الإرهابي أبو عمار المُهاجر

واشتمل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة، عن تحقيق الضابط الذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين، مع القيادي الإرهابي أبو عمار المُهاجر، أحد مخططي حادث كرم القواديس، والحديث مع عن إمداد القوات المسلحة بمعلومات كثيرة لكن أغلبها سطحي، سائلاً إياه عن قيادي إرهابي يُدعى «أبو أنس»، وهي قيادي تكفيري أجنبي للعناصر الإرهابية في شمال سيناء في هذا التوقيت.

وطالب «آسر ياسين» من «أبو عمار المُهاجر»، إعطائه معلومات قيمة لم يعطيه لأحد، ليرد أنه مستعد لذلك، لكن الثمن هو إخراج نجله الصغير «زياد» من وسط العناصر الإرهابية والتكفيرية قبل استهدافهم.

تحذير سيناوية من التعاون مع القوات المسلحة

واشتملت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 أيضًا على تحذير العناصر الإرهابية لسيدة متعاونة مع قوات إنفاذ القانون، من العناصر الإرهابية، وحديثهم لها عن «قطع رقبتها» حال التواصل مع القوات المسلحة مرة أخرى.

تنكر الفنان عمرو يوسف بلحية لخداع العناصر الإرهابية

كما تضمن مسلسل الكتيبة 101 في حلقته الخامسة عن تنكر الفنان عمرو يوسف الذي يقوم بدور الرائد نور صلاح العزب، عبر تركيب «دقن» له، واصطحاب سيارة حديثة عليها بضائع كثيرة، ليقطع الإرهابين عليه الطريق، لأخذها، وهي السيارة المتواجد عليها جهاز تتبع «جي بي إس»، لكشف مكان تمركز العناصر الإرهابية بدقة، وهو ما انتهت عنده الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101.