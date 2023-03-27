«صحة كفر الشيخ»: نحرص على تقديم رعاية طبية على أكمل وجه للمرضى بالقرى

أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أن الرعاية الأولية بالمرضى تبدأ من تقديم الخدمات الطبية الأولية ورعاية الأسرة من خلال الوحدات الصحية بالقرى، مشيرة أن الوحدات الصحية المتطورة بها رعاية صحية أولية جيدة للغاية تقدم يوميا للمواطنين من سكان المحافظة للحفاظ على صحتهم.

فرق طبية وعلاجية بوحدات القرى

وأضافت الدكتورة إلهام، عبر بيان، أنها حريصة كل الحرص على المرور على أرض الواقع للاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين خاصة بالوحدات الصحية بالقرى وتذليل كافة العقبات أمامهم لتقديم خدمات صحية وطبية توفرها الدولة المصرية على أكمل وجه، علاوة على توفير المستلزمات الطبية بالمجان للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية.

توجيهات محافظ كفر الشيخ بتقديم خدمات طبية فائقة

وأوضحت وكيل صحة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بضرورة تكثيف المرور على الوحدات الصحية بقرى كفر الشيخ، والمستشفيات العامة بالمراكز والمدن، وتقديم خدمات الكشف والعلاج والمتابعة الأولية من خلال المنظومة الصحية كحق للمواطنين توفره الدولة المصرية وتنفق من أجله الكثير من المال للحفاظ علي صحتهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مساء اليوم لوكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ على المستشفيات، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتورة دعاء وهدان، عضو المكتب الفني بالمديرية.