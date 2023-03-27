ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في أمريكا إلى 7 قتلى

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بأن عدد ضحايا حادث إطلاق النار في المدرسة الابتدائية بمدينة «ناشفيل» الواقعة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع إلى 7 قتلى، بينهم ثلاثة أطفال ومنفذ الهجوم.

شابة أطلقت النار على المدرسة برشاشين ومسدس

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا أطلق النار على مدرسة ابتدائية في مدينة «ناشفيل»، صباح اليوم الاثنين، أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم 3 أطفال و3 بالغين، وقالت الشرطة إن عناصرها تعاملوا مع المشتبه وأطلقوا عليه النار، وأعلنت مقتله في وقت لاحق، وأوضحت الشرطة الأمريكية أن المسلح كان شابة أطلقت النار في هجوم استخدمت فيه رشاشين ومسدسا على الأقل.