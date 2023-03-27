كل ما تريد معرفته عن عاصفة الولايات المتحدة الأكثر حصدًا للأرواح

تشهد ولاية مسيسيبي واحدة من أعنف الأعاصير التي مرت بها والتي بدأت من الجمعة الماضي، إذ تفيد السلطات المحلية بأن الزوبعة أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا، والإبلاغ عن فقدان 4 أشخاص، فضلا عن تدمير قرية بأكملها، وفق ما أفادت به موقع CNN الأمريكي.

وفيما يلي نعرض في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن العاصفة في الولايات المتحدة الأكثر حصدا للأرواح.

إعصار ميسيسيبي

تسببت صور إعصار ميسيسيبي في حالة من الصدمة للجميع، فهو لم يتسبب في انقلاب السيارات أو وقوع الأشجار فقط، بل أدت إلى سقوط المنازل وتدمير بلدة رولينغ فورك، حيث يعيش 20% من سكانها تحت خط الفقر.

وقال عمدة البلدة، «إلدريدج ووكر»، لشبكة CNN الأمريكية «مدينتي ذهبت، كل ما آراه حين أنظر من اليسار إلى اليمين هو الدمار».

ووصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن صور تأثير العاصفة على ولاية ميسيسيبي بأنها «مفجعة» وأمر بالمساعدة الفيدرالية.

عاصفة مسيسيبي

وقال حاكم ولاية مسيسيبي تايت ريفز عبر تويتر: «نعلم أن عددا أكبر من الأشخاص أصيبوا. ولا تزال فرق البحث والإنقاذ نشطة، ومن سوء الحظ، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام».

وشدد ريفز انهم قاموا بتفعيل الدعم الطبي وزيادة عدد سيارات الإسعاف وغيرها من وسائل الطوارئ للمتضررين، والبحث والإنقاذ نشط، داعيا السكان إلى متابعة تقارير الأرصاد الجوية والتزام الحذر خلال الأيام المقبلة.