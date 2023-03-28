كيف استدرج صاحب سوبر ماركت صديقه وقتله وسط الزراعات؟ خلافات مالية السبب

لاحظت الأسرة تغيب ابنهم مدرس الإنجليزي عن العودة الى منزله بقريتهم التابعة لمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وبدأ الشك الممزوج بالخوف يتسلل إلى قلبهم، وبدأ البحث عنه في كل مكان، ولكن دون جدوى، فتوجهوا إلى قسم الشرطة وحرروا محضرًا بالواقعة.

جمع خيوط الجريمة

وبدأ رجال الشرطة في جمع خيوط الجريمة للوصول إلى كشف غموضها، وبعد تحريات مكثفة وتفريغ الكاميرات الموجودة بالقرية، تبلغ إلى قسم الشرطة من الأهالي بالعثور على جثة لشاب وسط الزراعات.

وانتقل رجال الشرطة إلى المكان، ومن خلال الفحص كانت الصدمة، إذ تعرفت الأسرة على ابنهم، وتبين أنه المدرس المبلغ بتغيبه.

ولم يمر سوى ساعات قليلة على العثور على الجثة حتى تمكن رجال المباحث من الوصول للقاتل باستخدام التقنيات الحديثة، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة، وجرى الوصول للقاتل وتحديد مكان تواجده، وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.

وعقب ضبط المتهم تبين أنه استدرج الضحية إلى منطقة زراعية وسدد له عدة طعنات، أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

قتل مع سبق الإصرار

وتبين من خلال التحقيقات أنّ المتهم يعمل صاحب سوبر ماركت، وأنهى حياة المجني عليه «مدرس إنجليزي»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيّت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات مالية بينهما، واستدرجه إلى منطقة زراعية بدائرة القسم، وسدد له عدة طعنات، أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما، كما أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض دون مسوغ من الجهات المختصة.

وبعد تحقيقات موسعة في الواقعة، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، والتي أحالته إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.