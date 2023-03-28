مواعید مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ينتظر قطاع كبير من الجمهور عرض مسلسل عملة نادرة، ويتساءل عن موعد عرض الحلقة السادسة لمسلسل عملة نادرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها فيه، والمسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم.

موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة

وجاء عرض الحلقة الـ 6 من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة cbc، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة

تضمنت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الـ5، هروب البطلة نيللي كريم لحماية ابنها، بعد أن دخل عليها أحد الملثمين لسرقته، ولكنه أخبرها وحذرها بأن تتنازل عن ميراثها، لذلك قررت نادرة الابتعاد عن منزل عائلة زوجها، والهروب منه لحمايته.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبورية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وندى موسى، ومحمد لطفي، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.